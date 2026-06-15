Сергій Разумовський

У першому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Іспанії сенсаційно втратила очки зігравши внічию з Кабо-Верде.

Команда Луїса де ла Фуенте підходила до поєдинку в статусі очевидного фаворита, однак не змогла підтвердити цю перевагу результатом. Іспанці володіли ініціативою майже протягом усього матчу, тоді як Кабо-Верде зробило ставку на глибоку оборону та фактично весь поєдинок провело в режимі захисту.

Де ла Фуенте вирішив поберегти частину лідерів і виставив склад із розрахунком на те, що чемпіонам Європи вистачить і обмежених ресурсів для перемоги над андердогом. Проте план іспанського тренерського штабу не спрацював. Попри територіальну перевагу, Іспанія довго не могла знайти шлях до воріт суперника.

У другому таймі, коли стало зрозуміло, що матч розвивається не за сценарієм фаворита, тренерський штаб Іспанії кинув у гру основних зірок. На останні 20 хвилин на полі з’явилися Ламін Ямаль, Дані Ольмо, Ніко Вільямс та інші лідери команди. Однак навіть їхній вихід не допоміг зламати щільну й організовану оборону Кабо-Верде.

Африканська збірна практично не створювала моментів біля чужих воріт. За основний час її показник очікуваних голів склав лише 0,04 xG, що підкреслює мінімальну атакувальну активність команди. Втім, головне завдання Кабо-Верде виконало — втримало нічию проти одного з фаворитів турніру.

Для Іспанії цей результат став серйозною невдачею вже на старті чемпіонату світу. Замість очікуваних трьох очок команда де ла Фуенте набрала лише одне, чим суттєво ускладнила собі ситуацію в групі H.

Нічия Іспанії також стала чудовою новиною для Уругваю. Південноамериканська збірна отримала шанс одразу захопити лідерство в групі, якщо зможе перемогти Саудівську Аравію у своєму матчі, який відбудеться вночі.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, перший тур

Іспанія – Кабо-Верде 0:0

Іспанія: Сімон, Льоренте, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья, Руїс (Меріно, 71), Родрі (Вільямс, 87), Педрі, Ферран Торрес (Ольмо, 81), Оярсабаль, Гаві (Ямаль, 71)

Кабо-Верде: Возінья, Морейра, Лопес, Боржес, Лопес Кабрал (Жуан Паулу, 76), Леніні, Мендеш, Л. Дуарте (Д. Дуарте, 61), Монтейру (Арканжу, 79), Кабрал (Семеду, 61), Лівраменту (Да Кошта, 61)

Попередження: Педрі, 90+3 – Лопес Кабрал, 16