Павло Василенко

Сабрі Лямуші буде звільнений з посади тренера збірної Тунісу лише після одного матчу на чемпіонаті світу-2026.

У понеділок Швеція перемогла Туніс з рахунком 5:1 у матчі групи F. Це зменшило шанси африканців на вихід до плейоф турніру.

Головний тренер збірної Тунісу Сабрі Лямуші не отримає шансу покращити свою гру. Журналіст Ромен Моліна повідомив, що 54-річного француза, як очікується, звільнять найближчими годинами.

Поки що невідомо, хто очолить збірну Тунісу у майбутніх поєдинках групового етапу. Все вказує на те, що це буде один із нинішніх асистентів 54-річного француза.

Лямуші протримався на цій посаді лише шість місяців, його було прийнято на роботу в січні. Протягом своєї кар'єри він керував такими клубами, як Ренн, Ноттінгем Форест та Кардіфф Сіті, а також збірну Кот-д'Івуару.