Павло Василенко

Лондонський Челсі може вже цього літа попрощатися з двома гучними новачками, на яких минулого року витратив 75 мільйонів євро. Йдеться про Ліам Делап та Алехандро Гарначо – трансфери, що мали стати символом оновлення команди, але поки що не виправдали очікувань.

Під час масштабної кампанії на ринку сині також підписали Естевана, Йоррела Хато, Джеймі Гіттенса та Жоау Педро, однак саме на Делапа і Гарначо покладали особливі надії. Обидва непогано стартували на «Стемфорд Брідж», проте з часом їхня результативність різко впала.

Аргентинець провів 29 матчів, забив шість м’ячів і віддав три асисти – статистика не провальна, але й не та, на яку розраховували в клубі. Показники Делапа ще скромніші: 26 ігор, лише два голи та чотири результативні передачі. Для футболіста, якого розглядали як важливу частину атакувальної перебудови, цього замало.

За інформацією CaughtOffside, керівництво Челсі готове визнати помилку й розглянути всі пропозиції після завершення сезону. У клубі прагнуть повернути хоча б частину вкладених коштів і вже не планують блокувати потенційні трансфери.