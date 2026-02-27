Челсі завершив фінансовий рік із рекордними збитками для Англійської Прем'єр-ліги. За підсумками 2025 року лондонський клуб задекларував мінус у розмірі 407 мільйонів євро – це найгірший показник за всю історію найвищого дивізіону Англії.

Якщо говорити про європейський футбол загалом, серйозніші втрати раніше фіксувалися лише одного разу: у 2021 році Барселона відзвітувала про дефіцит, що перевищив 500 мільйонів євро.

До списку клубів з найбільшими річними збитками також увійшли Ліон із показником 196 мільйонів євро, Тоттенхем зі 148 мільйонами, Марсель зі 105 мільйонами, Астон Вілла з 97 мільйонами, а також Ноттінгем Форест і Манчестер Сіті — в обох по мінус 94 мільйони євро.

