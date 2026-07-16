Сергій Разумовський

Збірна Аргентини продовжує захист титулу чемпіона світу. У півфінальному матчі ЧС-2026 аргентинці здобули вольову перемогу над Англією з рахунком 2:1 та пробилися до фіналу турніру.

Англія відкрила рахунок у другому таймі завдяки голу Ентоні Ґордона. Однак перевагу команда не втримала. Аргентина зуміла відповісти двома точними ударами: спершу Енцо Фернандес відновив рівновагу, а згодом Лаутаро Мартінес забив переможний м’яч і приніс своїй збірній путівку у вирішальний матч чемпіонату світу.

Особливо вражає статистика Аргентини на цьому турнірі у кінцівках матчів. З 19 голів команди на чемпіонаті світу-2026 одразу 8 були забиті після 85-ї хвилини. Це ще раз підкреслює вміння аргентинців додавати у вирішальні моменти та дотискати суперників наприкінці зустрічей.

У фіналі чемпіонату світу збірна Аргентини зіграє проти Іспанії. Вирішальний поєдинок відбудеться у неділю, 19 липня. Початок матчу — о 22:00.

Нагадаємо, попередній чемпіонат світу також виграла Аргентина. Якщо команда зуміє перемогти у фіналі ЧС-2026, вона стане лише третьою збірною в історії футболу, якій вдалося виграти два чемпіонати світу поспіль.

Раніше подібне досягнення підкорювалося лише двом збірним. Італія ставала чемпіоном світу у 1934 та 1938 роках, а Бразилія вигравала мундіалі у 1958 та 1962 роках.