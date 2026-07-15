Сергій Разумовський

У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини здобула вольову перемогу над Англією.

Перший тайм зустрічі вийшов максимально обережним і майже без моментів. Команди діяли щільно, багато боролися в центрі поля та практично не давали одна одній простору біля воріт. За стартові 45 хвилин Англія та Аргентина на двох завдали лише 3 удари, причому жоден із них не влучив у площину воріт. Натомість боротьби було значно більше: за перший тайм арбітр зафіксував 19 фолів.

Після перерви гра стала значно жвавішою. Англійці першими скористалися своїм шансом. Після помилки в обороні аргентинців Роджерс виконав точний простріл у штрафний майданчик, а Ґордон замкнув передачу та вивів збірну Англії вперед. Цей гол серйозно ускладнив ситуацію для чинних чемпіонів світу та поставив під загрозу мрію Ліонеля Мессі продовжити боротьбу за ще один трофей.

Втім, після забитого м’яча команда Англії занадто рано відійшла в оборону. Підопічні Гарета Саутгейта зробили ставку на утримання переваги, але цим лише дозволили Аргентині забрати м’яч під контроль і поступово нарощувати тиск. Англійців кілька разів рятував Джордан Пікфорд, який здійснив низку важливих сейвів і тримав свою команду в грі.

Та стримати Мессі англійцям усе ж не вдалося. Легендарний аргентинець, який став найстаршим польовим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів світу, знайшов момент для вирішальної передачі. Мессі віддав пас на Енцо Фернандеса, а півзахисник ідеальним ударом здалеку пробив Пікфорда та зрівняв рахунок.

У компенсований час Аргентина продовжила тиснути на суперника, хоча Англія вже фактично грала з шістьма захисниками на полі. І саме тоді Мессі знову став ключовою фігурою епізоду. Форвард виконав точний навіс у штрафний майданчик, де Лаутаро Мартінес виграв боротьбу та ударом у ворота встановив остаточний рахунок матчу.

Аргентина здобула вольову перемогу та пробилася до фіналу чемпіонату світу-2026. У вирішальному матчі команда Ліонеля Скалоні зіграє проти Іспанії. Натомість Англія проведе матч за третє місце, де зустрінеться з Францією.

Таким чином, у двох головних матчах турніру не відбудеться повторення фіналу чемпіонату світу-2022 між Францією та Аргентиною, а також фіналу Євро-2024 між Іспанією та Англією. Натомість уболівальники отримали нові пари у вирішальних поєдинках мундіалю: Аргентина зіграє з Іспанією за титул, а Англія та Франція боротимуться за бронзові медалі.

Чемпіонат світу-2026, півфінал

Англія – Аргентина 1:2

Голи: Ґордон, 55 – Енцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартінес, 90+2

Англія: Пікфорд, Спенс (Решфорд 90+6), Джеймс (Берн 82), Ґеї, Стоунз (Тоуні 90+6), Андерсон, Райс (О'Райлі 82), Беллінгем, Ґордон (Конса 72), Роджерс, Кейн

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко (Мартінес 81), Моліна (Монтьєль 72), Мартінес (Отаменді 72), Ромеро, Паредес (Гонсалес 64), Альварес, Сімеоне (де Поль 72), Фернандес, Мак Аллістер, Мессі

Попередження: Андерсон – Лісандро Мартінес, Ромеро, Де Поль