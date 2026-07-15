Сергій Разумовський

Увечері 15 липня відбулися чергові матчі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Команди провели поєдинки-відповіді першого кваліфікаційного раунду Q1, за підсумками яких визначилися ще кілька учасників наступної стадії турніру.

Одним із матчів ігрового дня стала зустріч у Румунії, де Університатя Крайова приймала білоруський вітебськ. Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0 та впевнено оформили вихід до другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Після першого матчу румунський клуб мав комфортну перевагу, адже на виїзді переміг суперника з рахунком 4:1. Тому в домашній грі Університатя Крайова могла діяти спокійніше та контролювати загальну ситуацію у двоматчевому протистоянні. У підсумку команда знову не дозволила супернику зачепитися за позитивний результат і пройшла далі за сумою двох матчів.

У складі господарів із перших хвилин на поле вийшов український захисник Олександр Романчук. Футболіст розпочав матч у стартовому складі та відіграв перший тайм, після чого тренерський штаб замінив його у перерві. Ще один український гравець Університаті Крайова, воротар Павло Ісенко, не потрапив до заявки на цей поєдинок через травму.

Єдиний гол у зустрічі було забито вже у компенсований час. На 91-й хвилині Нікушор Банку скористався передачею Анзора Меквабішвілі та приніс румунській команді перемогу. Цей м’яч уже не мав вирішального значення з погляду загального рахунку протистояння, однак дозволив Університаті Крайова завершити перший раунд кваліфікації двома перемогами.

Ліга чемпіонів 2026/27

Перший кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді