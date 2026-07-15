Українець допоміг Університаті пройди білорусів. Хто також зіграє у Q2 Ліги чемпіонів?
Результати заключних матчів першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
близько 2 годин томуПідписатися в
Увечері 15 липня відбулися чергові матчі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Команди провели поєдинки-відповіді першого кваліфікаційного раунду Q1, за підсумками яких визначилися ще кілька учасників наступної стадії турніру.
Одним із матчів ігрового дня стала зустріч у Румунії, де Університатя Крайова приймала білоруський вітебськ. Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0 та впевнено оформили вихід до другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Після першого матчу румунський клуб мав комфортну перевагу, адже на виїзді переміг суперника з рахунком 4:1. Тому в домашній грі Університатя Крайова могла діяти спокійніше та контролювати загальну ситуацію у двоматчевому протистоянні. У підсумку команда знову не дозволила супернику зачепитися за позитивний результат і пройшла далі за сумою двох матчів.
У складі господарів із перших хвилин на поле вийшов український захисник Олександр Романчук. Футболіст розпочав матч у стартовому складі та відіграв перший тайм, після чого тренерський штаб замінив його у перерві. Ще один український гравець Університаті Крайова, воротар Павло Ісенко, не потрапив до заявки на цей поєдинок через травму.
Єдиний гол у зустрічі було забито вже у компенсований час. На 91-й хвилині Нікушор Банку скористався передачею Анзора Меквабішвілі та приніс румунській команді перемогу. Цей м’яч уже не мав вирішального значення з погляду загального рахунку протистояння, однак дозволив Університаті Крайова завершити перший раунд кваліфікації двома перемогами.
Ліга чемпіонів 2026/27
Перший кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді
Університатя Крайова (Румунія) – Вітебськ (Білорусь) 1:0
Перший матч: 4:1
Гол: Нікушор Банку, 90+1
Атерт Біссен (Люксембург) – КІ Клаксвік (Фарерські острови) 1:2
Перший матч: 1:2
Голи: Роман Фербер, 25 – Арні Фредеріксберг, 8, Палл Клеттскард, 59
Егнатія (Албанія) – Петрокуб (Молдова) 6:1
Перший матч: 1:1
Голи: Енео Бітрі, 2, Алессандро Альбанезе, 30, Міхай Плетіке, 44 (автогол), Андрей Яго, 58, Сумайла Бакайоко, 84, Ілді Груда, 90 – Крістіан Ротару, 63
Сутьєска (Чорногорія) – Кайрат (Казахстан) 0:2
Перший матч: 1:2
Голи: Ісмаїл Бекболат, 68, Жоржинью, 83 пенальті
Пари другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
М'яльбю (Швеція) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
Ларн (Північна Ірландія) – Црвена Звезда (Сербія)
Сабах Баку (Азербайджан) – КуПС (Фінляндія)
КІ Клаксвік (Фарерські острови) – Кауно Жальгіріс (Литва)
Орхус (Данія) – Лех Познань (Польща)
Арарат-Вірменія (Вірменія) – Шемрок Роверс (Ірландія)
Левськи (Болгарія) – Університатя Крайова (Румунія)
Омонія (Кіпр) – Кайрат (Казахстан)
Тун (Швейцарія) – Динамо Загреб (Хорватія)
Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) – Хапоель Беер-Шева (Ізраїль)
Іберія 1999 (Грузія) – Слован Братислава (Словаччина)
Егнатія (Албанія) – Целє (Словенія)
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