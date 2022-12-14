А як же фінал? Мессі зізнався, що збірна Аргентини вже була втомленою перед матчем з Хорватією

Ліонель Мессі / Фото - AFP

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився емоціями після матчу півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Хорватії (3:0). Слова футболіста передає прес-служба Асоціації футболу Аргентини.

Ми знали, що хорвати будуть багато володіти м’ячем, бо мають дуже хороших гравців у центрі поля. Але ми добре підготувалися до матчу. У Хорватії дуже розумна команда, футболісти вміють читати кожен момент матчу. Скалоні це й казав про них: вони вміють страждати, коли доводиться, і володіють м’ячем, коли треба.

Я не знаю, чи це мій найкращий чемпіонат світу. Поки що я ним насолоджуюся. Наша збірна знає, хто ми, тому просили людей вірити в нас. Ми знали, що не є топкандидатами на перемогу, але не збираємося нікому нічого просто так віддавати. Демонстрували це від матчу до матчу.

Ми пережили важкі ситуації. Я насолоджуюся перебуванням з усіма цими людьми та усіма аргентинцями. Це божевільно. Я відчуваю багато емоцій, для мене дуже захопливо бачити все це. На нас чекає остання гра, це те, чого ми хотіли. Аргентина знову у фіналі. Насолоджуйтеся!