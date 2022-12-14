А як же фінал? Мессі зізнався, що збірна Аргентини вже була втомленою перед матчем з Хорватією
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився емоціями після матчу півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Хорватії (3:0). Слова футболіста передає прес-служба Асоціації футболу Аргентини.
Відчуваю себе добре, ми грали в кожному матчі проти найкращих. Це було нелегко, ми приїхали втомленими. Але команда знайшла сили та провела дуже серйозний матч.
Ми знали, що хорвати будуть багато володіти м’ячем, бо мають дуже хороших гравців у центрі поля. Але ми добре підготувалися до матчу. У Хорватії дуже розумна команда, футболісти вміють читати кожен момент матчу. Скалоні це й казав про них: вони вміють страждати, коли доводиться, і володіють м’ячем, коли треба.
Я не знаю, чи це мій найкращий чемпіонат світу. Поки що я ним насолоджуюся. Наша збірна знає, хто ми, тому просили людей вірити в нас. Ми знали, що не є топкандидатами на перемогу, але не збираємося нікому нічого просто так віддавати. Демонстрували це від матчу до матчу.
Ми пережили важкі ситуації. Я насолоджуюся перебуванням з усіма цими людьми та усіма аргентинцями. Це божевільно. Я відчуваю багато емоцій, для мене дуже захопливо бачити все це. На нас чекає остання гра, це те, чого ми хотіли. Аргентина знову у фіналі. Насолоджуйтеся!
Збірна Аргентини стала першим володарем медалей чемпіонату світу-2022.
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