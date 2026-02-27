Сергій Разумовський

26 лютого відбулися матчі-відповіді стикового раунду плейоф Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками яких остаточно сформувався повний список учасників 1/8 фіналу єврокубків. Цей ігровий день став знаковим для англійських клубів, адже ще двоє представників АПЛ зробили вирішальний крок до наступної стадії.

У Лізі Європи Ноттінгем Форест на своєму полі програв Фенербахче 1:2, однак завдяки розгромній перемозі 3:0 у першому матчі зберіг потрібну перевагу за сумою двох зустрічей і пройшов далі. У Лізі конференцій Кристал Пелас вдома впевнено переграв Зріньскі 2:0 і після нічиєї 1:1 у першій грі також здобув путівку до 1/8 фіналу.

Таким чином усі дев’ять англійських клубів, які цього сезону брали участь у єврокубках, дісталися стадії 1/8 фіналу у своїх турнірах. Раніше Арсенал, Ліверпуль, Тоттенгем, Манчестер Сіті та Челсі вийшли напряму до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками загального етапу, Ньюкасл пройшов Карабах у стиках (6:1, 3:2), а Астон Вілла гарантувала місце в 1/8 фіналу Ліги Європи. Англія залишається єдиною асоціацією, яка досі не втратила жодного свого представника в єврокубках у поточному сезоні.

Нагадаємо УЄФА проведе жеребкування 1/8 фіналу всіх єврокубків 27 лютого.