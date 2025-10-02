Павло Василенко

Німецька компанія Adidas сьогодні представить м'яч, який буде використаний на чемпіонаті світу 2026 року.

Відомо лише те, що м'яч називатиметься Trionda і складатиметься лише з чотирьох частин.

Adidas створив цікавий трейлер, у якому перераховані всі м'ячі для чемпіонатів світу з футболу з 1970 року.

Отже, ми маємо можливість побачити м'ячі від знаменитого Telstar у 1970 та 1974 роках, через Tango у 1978 та 1982 роках, Azteca у 1986 році, Etrusca Unica у 1990 році, Questra у 1994 році, Tricolore у 1998 році, Fevernova у 2002 році, Teamgeist у 2006 році, Jabulani у 2010 році, Brazuca у 2014 році, Telstar у 2018 році, і аж до Al Rihla у 2022 році.

MUITO FODA!



Amanhã tem o anúncio da bola da próxima Copa do Mundo. E para fazer a divulgação, colocaram todas as bolas desde 1970 na esfera em Las Vegas.



pic.twitter.com/27R0nNk4qD — DataFut (@DataFutebol) October 2, 2025

Нагадаємо, що чемпіонат світу з футболу відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.