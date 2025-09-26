Павло Василенко

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо Чемпіонату світу з футболу 2026 року. За його словами, деякі матчі можуть бути перенесені з міст-господарів, якщо їх визнають небезпечними.

Світова першість відбудеться у США, Канаді та Мексиці, причому на частку США припадає найбільше – 11 із 16 міст-господарів. До них входять Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сіетл, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Атланта, Бостон, Маямі, Нью-Йорк і Філадельфія.

Однак Трамп не виключає радикальних змін у розкладі.

«Чемпіонат світу буде безпечним. Якщо я визначу, що проведення ігор у певних містах небезпечне, ми перенесемо їх до інших міст», – заявив він журналістам в Овальному кабінеті.

Президент також додав, що навіть якщо місто тимчасово стане менш небезпечним, він не дозволить проведення ігор там без гарантій безпеки.

Нагадаємо, що турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року.