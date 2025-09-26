Трамп зробив важливу заяву: матчі ЧС-2026 можуть перенести
Мундіаль пройде наступного року
близько 20 годин тому
Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо Чемпіонату світу з футболу 2026 року. За його словами, деякі матчі можуть бути перенесені з міст-господарів, якщо їх визнають небезпечними.
Світова першість відбудеться у США, Канаді та Мексиці, причому на частку США припадає найбільше – 11 із 16 міст-господарів. До них входять Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сіетл, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Атланта, Бостон, Маямі, Нью-Йорк і Філадельфія.
Однак Трамп не виключає радикальних змін у розкладі.
«Чемпіонат світу буде безпечним. Якщо я визначу, що проведення ігор у певних містах небезпечне, ми перенесемо їх до інших міст», – заявив він журналістам в Овальному кабінеті.
Президент також додав, що навіть якщо місто тимчасово стане менш небезпечним, він не дозволить проведення ігор там без гарантій безпеки.
Нагадаємо, що турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року.