Павло Василенко

Профспілка футболістів FIFPro висловила серйозну стурбованість умовами, у яких доведеться грати на Чемпіонаті світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді.

Директор організації з питань політики та стратегічних зв’язків Александр Білефельд назвав цьогорічний Клубний чемпіонат світу у США «тривожним сигналом на тлі глобального потепління». Багато матчів проводилися вдень за температури понад 30°C, що створювало, за його словами, «реальну загрозу здоров’ю та безпеці гравців і всіх учасників».

FIFPro закликає переглянути календар і вибір арен, розглянути можливість запровадження кондиціонованих стадіонів, довших перерв між таймами та додаткових пауз для відпочинку.

Окрему увагу профспілка приділила проблемі виснаження гравців: жоден футболіст команд-учасників клубного мундіалю не отримав мінімальної 28-денної відпустки, а підготовчий період у чотири тижні для більшості так і не відбувся.

Нападник Ноттінгем Форест Кріс Вуд наголосив, що короткі навантаження ще можливі, але довготривале перенапруження – це шлях до травм і втрати форми.

FIFPro також б’є на сполох через рекордні ігрові хвилини молодих талантів, зокрема Ламіна Ямаля з Барселони, який провів на полі понад 8000 хвилин до свого 18-річчя – значно більше, ніж попередні покоління.

Голова консультативної мережі з продуктивності Даррен Берджесс попередив, що футболісти досягають піку розвитку у 24–25 років, і передчасні перевантаження лише збільшують ризик серйозних травм.