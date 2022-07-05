Дзвіночок. Роналду не прибув до розташування «Манчестер Юнайтед»
Агент Роналду веде переговори з «Барселоною» після 9 років португальця в «Реалі»
Форвард не з'явився в розташуванні «Манчестер Юнайтед» другий день поспіль
Кріштіану Роналду / Фото: ВВС
Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду може перебратися до «Барселони». Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, агент португальця Жорже Мендеш обговорив деталі можливого трансферу з президентом каталонців Жоаном Лапортою. Примітно, що форвард віддав 9 років найлютішому ворогові «синьо-гранатових», «Реалу». Також на нього претендують «Челсі», «Наполі» і «Баварія».
Крім того, за інформацією The Athletic, Роналду другий день поспіль не з'явиться в розташування МЮ. Раніше він це пояснив «сімейними обставинами».
Раніше повідомлялося, що Роналду бажає покинути «Манчестер Юнайтед» через відсутність перспектив боротьби за трофеї.
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