Навколо майбутнього Ерлінга Голанда знову спалахнули гучні чутки. Норвезький бомбардир має чинний контракт з Манчестер Сіті до 2034 року, однак у ньому передбачено пункт про можливий вихід – саме він і став підґрунтям для нової хвилі спекуляцій.

Останнім приводом для розмов став матч на «Бернабеу», де Голанд забив переможний м’яч у ворота мадридського Реала (2:1). Та увагу привернув не стільки сам гол, скільки реакція форварда. Реалізувавши пенальті, він не став святкувати – просто зупинився, спокійно пішов із легкою усмішкою, ніби нічого особливого не сталося.

Після фінального свистка журналісти CBS Sports поцікавилися причиною такої стриманої поведінки.

«Я просто мусив так зробити. Це було перше, що спало на думку. Я взагалі не планую святкування голів. Якщо почну – у мене, мабуть, буде найдовша гольова посуха в історії. Я нічого не планую, але це святкування я скопіював із фільму «Троя», з образу Ахіллеса. Він просто йде, ніби нічого не сталося. Ось і все», – пояснив Голанд.

Пізніше в ефірі TNT Sports норвежець окремо висловився про сам стадіон і атмосферу в Мадриді.

«Це місце, де дуже хочеться грати. Тут неймовірно», – зізнався нападник.

Саме ці слова ще більше підігріли чутки про можливий перехід Голанда до Реала. Президент «вершкових» давно мріє зібрати в одній команді Голанда та Кіліана Мбаппе, створивши найпотужніший атакувальний дует у світовому футболі.

Головною перепоною залишається довгостроковий контракт норвежця з Манчестер Сіті. Хоча угода й містить пункт про відхід, за інформацією англійських ЗМІ, він не може бути активований уже наступного літа.