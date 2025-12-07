Сергій Разумовський

У 15-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті в рідних стінах розгромив Сандерленд.

Команда господарів зламала глибоку оборону суперника завдяки точним ударам Рубена Діаша та Йошко Гвардіола наприкінці першого тайму. Діаш відкрив рахунок сильним ударом із дистанції, а Гвардіол подвоїв перевагу після кутового.

Після перерви Сандерленд мав кілька моментів і навіть влучив у стійку, однак Сіті швидко повернув контроль над грою. Господарі теж створили низку шансів, зокрема Доку та Голанд були близькі до голів. Третій м’яч у ворота гостей забив Фоден, замкнувши ефектну рабону від Шеркі, який став одним із найактивніших гравців матчу.

У кінцівці зустрічі Сандерленд залишився в меншості після вилучення О’Найена. Перемога стала сьомою поспіль для Сіті в Прем’єр-лізі та скоротила відставання від лідера чемпіонату до двох очок. Команда вкотре продемонструвала, що здатна забивати не лише завдяки Голанду, адже у цьому матчі результат забезпечили гравці оборони та півзахисту.

Героями зустрічі стали Фоден (гол і асист), а також Шеркі (дві результативні передачі). Український вінгер Сандерленда Тімур Тутєров, незважаючи на похвалу від тренера молодіжної команди, не ввійшов навіть до заявки.

До вашої уваги огляд матчу.

Манчестер Сіті набрав 31 очко і повернув собі шанси у боротьбі за чемпіонство після нічиєї та поразки Арсенала (33) за один тиждень. Сенсація початку сезону Сандерленд (23) опустився уже на сьому позицію.

АПЛ, 15-й тур

Манчестер Сіті – Сандерленд 3:0

Голи: Діаш, 31, Гвардіол, 35, Фоден, 65

Манчестер Сіті: Доннарумма, Нунеш, Діаш, Гвардіол (Аке 70), О’Райллі, Б. Сілва (Льюїс 82), Ніко, Фоден (Рейндерс 69), Шеркі (Савіньйо 82), Голанд (Мармуш 69), Доку

Сандерленд: Руфс, Мукіеле, Геертрейда, Баллард, Альдерете, Г’юм (О’Нін 88), Траоре (Тальюі 56), Джака (Мандл 72), Садікі (Адінгра 72), Ле Фе, Ісідор (Броббі 56)

Попередження: Гвардіол, 37

Вилучення: О’Нін, 90+3