Павло Василенко

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов висловився стосовно призначення Арди Турана на посаду головного тренера команди, пояснивши цей вибір.

«Ми готові до будь-яких викликів і точно розуміємо, що маємо рухатися лише вперед. Тому ми запросили нового головного тренера – Арду Турана. Це людина, яка знає смак великих перемог, він пройшов видатний шлях як футболіст, а сьогодні має величезні амбіції як наставник. Переконаний, його досвід, пристрасть до гри та прагнення перемагати допоможуть Шахтарю стати сильнішим», – приводить слова Ахметова пресслужба Шахтаря.

Донецька команда під керівництвом Турана закінчив 2025 рік в якості єдиної української команди, що вийшла до плейоф єврокубків, здобувши пряму путівку в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Окрім цього, в турнірній таблиці УПЛ «гірники» йдуть другими, маючи по 35 залікових пунктів з черкаським ЛНЗ, однак поступаючись їм за додатковими показниками.