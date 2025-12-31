Ахметов назвав причини вибору на користь Турана
Власник донецького клубу зробив заяву
близько 1 години тому
Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов висловився стосовно призначення Арди Турана на посаду головного тренера команди, пояснивши цей вибір.
«Ми готові до будь-яких викликів і точно розуміємо, що маємо рухатися лише вперед. Тому ми запросили нового головного тренера – Арду Турана. Це людина, яка знає смак великих перемог, він пройшов видатний шлях як футболіст, а сьогодні має величезні амбіції як наставник. Переконаний, його досвід, пристрасть до гри та прагнення перемагати допоможуть Шахтарю стати сильнішим», – приводить слова Ахметова пресслужба Шахтаря.
Донецька команда під керівництвом Турана закінчив 2025 рік в якості єдиної української команди, що вийшла до плейоф єврокубків, здобувши пряму путівку в 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Окрім цього, в турнірній таблиці УПЛ «гірники» йдуть другими, маючи по 35 залікових пунктів з черкаським ЛНЗ, однак поступаючись їм за додатковими показниками.