Головний тренер Шахтаря Арда Туран після перемоги у матчі заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти Рієки (0:0) підбив підсумки виступів «гірників» на цій стадії, а також прокоментував той факт, що 5 із 6 суперників команди не пройшли до плей-оф. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Насамперед хочу привітати своїх гравців, я пишаюся ними. У будь-якому турнірі у Європі нелегко потрапити до вісімки найкращих, тому мої футболісти виконали чудову роботу. Я намагався надавати їм рівний ігровий час, і в цій молодій команді, я вірю, кожен отримав шанс. Це була довга подорож, і ми завжди маємо тривалі переїзди, через що більшість часу не можемо нормально тренуватися, здебільшого не маємо тренування за два дні до гри. Мали не так багато можливостей для цього, тому мої футболісти добре попрацювали, я дуже щасливий і пишаюся ними.

Звісно, я щасливий бути тренером «Шахтаря», пишаюся цим, відчуваю це щодня, і саме тому намагаюся викладатися на повну кожного дня. Я завжди буду вдячний Усевишньому за можливість бути тренером «Шахтаря», і добре усвідомлюю, наскільки це важливо для мого розвитку й розвитку команди. Я думаю про це щодня. Авжеж, іноді припускаюся помилок, але клуб, гравці та наша організація роблять усе можливе, щоб покрити ці хиби. Ми постійно підтримуємо один одного, тому зараз я дуже задоволений нашим становищем.. Я ще більше схвильований і щасливий, бо добре розумію цінність цього досягнення.

Минулого року «Челсі» виграв цей турнір. Я не хочу виявляти неповагу до футболу, бо він завжди сповнений сюрпризів. Ніколи не приймаю таких думок і вважаю, вони походять від людей, які ніколи не були на полі. Кожна гра складна, навіть якщо ти граєш проти академії суперника, команди U19. Потрібно поважати гру й суперника.

Щодо наших опонентів у Лізі конференцій, то ми грали проти чемпіонів Ірландії, а зараз – проти чемпіонів Хорватії. Тому я не приймаю цієї думки навіть на один відсоток, бо вважаю її неповагою до футболу. Я дуже позитивно оцінюю роботу своїх гравців, щиро її поважаю і дуже радію цьому. У нас було шість місяців, дуже важких, з довгими переїздами. Ми мали поїздки тривалістю до 15–16 годин, тому потрібно виявляти повагу до футболу, бо він має чимало сюрпризів. Я пам’ятаю багато титулів, програних у матчах з невеликими клубами. Знаємо, де ми наразі є, і це робить нас справді щасливими. Якщо запитати, що мене найбільше хвилює і до чого я прагну, то це перемога в Лізі конференцій.