Сергій Разумовський

Донецький Шахтар у заключному, шостому турі загального етапу Ліги конференцій проводив матч у Кракові та розійшовся миром із хорватською Рієкою, так і не відкривши рахунок у зустрічі – 0:0. Поєдинок вийшов напруженим і не надто багатим на моменти, а підсумковий результат підкреслив рівний характер протистояння: командам не вистачило точності в завершальній стадії атак, щоб перетворити свої підходи до воріт на голи.

Окремою проблемою для Шахтаря стала втрата одного з ключових виконавців у середині поля. Півзахисник Марлон Гомес під час гри зазнав ушкодження і не зміг продовжити матч, через що тренерському штабу довелося оперативно коригувати склад. Уже на 12-й хвилині наставники провели вимушену заміну: замість Марлона на поле вийшов Лукас Феррейра. Наразі деталі травми не розголошуються – офіційної інформації про її характер та можливі терміни відновлення немає, тож оцінити, чи стане це ушкодження серйозним ударом для команди, поки складно.

У поточному сезоні Марлон Гомес був помітною фігурою в ротації Шахтаря й регулярно отримував ігрову практику. Загалом він провів 26 матчів у всіх турнірах, відзначився одним голом і зробив чотири результативні передачі. Тепер у клубі чекатимуть на медичний вердикт, аби зрозуміти, чи зможе хавбек швидко повернутися до тренувань уже не зимових зборах.

