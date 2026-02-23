Алавес та Жирона підходять до гри, перебуваючи в небезпечній близькості до зони вильоту. Перемога в цьому матчі може суттєво покращити шанси однієї з команд на збереження місця в Ла Лізі.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Форма команд та новини перед матчем

Алавес не демонструє яскравої гри останнім часом, але дві перемоги в дев’яти останніх матчах чемпіонату (2 нічиї, 5 поразок) дозволили команді утриматися над зоною вильоту. Серія без перемог на своєму полі (1 нічия, 1 поразка) скоротила відрив від трійки аутсайдерів до двох очок перед туром. При цьому 18 з 26 очок у Ла Лізі цього сезону Алавес набрав саме вдома, хоча останні два домашні матчі в чемпіонаті та кубку завершилися поразками. Крім того, в останніх десяти понеділкових матчах Ла Ліги команда здобула лише одну перемогу (3 нічиї, 6 поразок).

Жирона йде на 12-му місці, маючи п’ять очок відриву від зони вильоту. Чотири перемоги в семи останніх матчах Ла Ліги (2 нічиї, 1 поразка) значно полегшили боротьбу за виживання, але після 24 турів команда має менше очок, ніж у кожному з трьох попередніх сезонів в еліті. На виїзді Жирона виграла три з п’яти останніх матчів чемпіонату (1 нічия, 1 поразка), а в останніх семи понеділкових іграх Ла Ліги здобула чотири перемоги (2 нічиї, 1 поразка).

Історія протистоянь

Алавес виграв лише один з останніх п’яти очних матчів у Ла Лізі (1 нічия, 3 поразки). До цього входять поразки 0:1 як у зворотній грі цього сезону, так і в аналогічному матчі минулого сезону.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.