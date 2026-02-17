Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився після поразки від Жирони у матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії.

У першому таймі в нас було багато моментів. У другому таймі вони були в Жирони. Під час контратак, особливо в обороні, ми діяли не дуже добре. Вони заслужили перемогу, тому що ми були недостатньо хорошими.

Ми погано обирали позиції, особливо в центрі поля. Допустили занадто багато помилок. Нам потрібно повернутися на свій рівень і знову почати грати добре. Зараз у нас щось не виходить. Гравцям потрібні ці дні відпочинку, бо вони втомилися. Це довгий шлях, ми повернемося.

У вас немає думки щодо епізоду з Кунде? Гаразд, у мене її також немає, — наводить слова Фліка Marca.