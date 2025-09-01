Павло Василенко

Алексіс Санчес знову спробує свої сили в Ла Лізі. Маттео Моретто розповів, що чилійський гравець нападник знаходиться за крок від переходу в Севілью.

Минулого сезону Алексіс Санчес грав за Удінезе. Нападник зіграв 14 матчів, але не забив жодного голу та не віддав жодної результативної передачі.

Тепер чилійський гравець готовий до ще одного трансферу – ветеран приєднається до Севільї. Угода знаходиться на стадії остаточного оформлення.

Це буде другий період для 36-річного гравця в іспанському футболі. Він грав за Барселону з 2011 по 2014 рік, провівши 141 матч, забив 46 голів і віддав 38 результативних передач.