Павло Василенко

У матчі третього туру Ла Ліги Жирона на своєму полі приймала Севілью. Зустріч завершилася поразкою господарів з рахунком 0:2, яка стала для них третьою поспіль.

Українські футболісти Жирони пропустили цю зустріч. Вінгер Віктор Циганков не потрапив до заявки через травму, а голкіпер Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних.

Найближчим часом Жирона підпише ще одного українця – форварда київського Динамо Владислава Ваната, який сьогодні був на стадіоні в Каталонії.

Жирона в новому сезоні чемпіонату Іспанії не набрала жодного очка і знаходиться на останньому, 20-му місці в турнірній таблиці. У перших двох турах команда програла Райо Вальєкано і Вільярреалу.

Ла Ліга, 3-й тур

Жирона – Севілья – 0:2

Голи: Гонсалес, 30, Ромеро, 55.