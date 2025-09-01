Ювентус на виїзді переміг Дженоа з Маліновським, Інтер вдома програв Удінезе
Українець вийшов на заміну
близько 3 годин тому
Руслан Маліновський. Фото - ФК Дженоа
У матчі другого туру Серії А Дженоа на своєму полі приймала Ювентус. Зустріч завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.
Український хавбек Дженоа Руслан Маліновський вийшов на заміну на 66-й хвилині та завдав одного удару з-за меж штрафного майданчика повз ворота.
У інших матчах туру Інтер вдома програм Удінезе (1:2), Лаціо знищив Верону (4:0), а Торіно і Фіорентина сильнішого не визначили – 0:0.
Серія А, 2-й тур
Дженоа – Ювентус – 0:1
Гол: Влахович, 73.
Інтер – Удінезе – 1:2
Голи: Дюмфріс, 17 – Девіс, 29 (пен), Атта, 40.
Лаціо – Верона – 4:0
Голи: Гендузі, 3, Дзакканьї, 10, Кастельянос, 41, Діа, 82.
Торіно – Фіорентина – 0:0
