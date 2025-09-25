Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв, відомий яскравим і подекуди епатажним стилем, приємно здивував підписників зворушливою публікацією.

У своїх соцмережах футболіст поділився рідкісним фото разом із донькою Аліною, якій нещодавно виповнилося 16 років. На знімку вона вже виглядає зовсім дорослою. Алієв підкреслив, наскільки швидко минає час, і щиро висловив батьківські почуття.

За кар’єру в Динамо Олександр Алієв провів 134 матчі, забив 30 голів і зробив 36 асистів. У складі національної збірної України він зіграв 28 поєдинків і шість разів відзначився у воротах суперників.

Після завершення професійної кар’єри Алієв не зник з футбольного простору: нині він служить у лавах Збройних Сил України та паралельно виступає за команду медіа ліги Ігніс.

