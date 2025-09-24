SEO description:

Ліверпуль знову дотиснув суперника у кінцівці й вийшов у наступний раунд Кубка ліги

Ліверпуль продовжив серію напружених матчів на старті сезону й лише наприкінці зустрічі здолав Саутгемптон у 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

На 43-й хвилині помилка воротаря гостей подарувала м’яч Федеріко К’єзі, який віддав поперечну передачу на Александра Ісака – форвард потужним ударом під поперечину відкрив рахунок, забивши свій перший гол у футболці Ліверпуля. У другому таймі на 76-й хвилині Саутгемптон зрівняв завдяки точному удару Ши Чарльза.

Перемогу мерсисайдцям приніс Уго Екітіке, який на 85-й хвилині замкнув простріл К’єзи. Автор вирішального м’яча отримав другу жовту картку за емоційне святкування та залишив поле достроково. Ліверпуль вийшов у наступний раунд турніру.

У паралельних матчі Евертон Миколенка поступився Вулвергемптону, а Лінкольн Сіті Івана Варфоломєєва програв Челсі.

Англія. Кубок ліги. 1/16 фіналу



Ліверпуль – Саутгемптон 2:1 (Ісак 43, Екітіке 85 - Чарльз 76)

