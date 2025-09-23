Сергій Стаднюк

Захисник ПСЖ Ілля Забарний відреагував на сенсаційну мінімальну поразку в центральному матчі п'ятого туру французької Ліги 1 проти Марселя (0:1). Слова футболіста збірної України передає пресслужба клубу.

Це був важкий матч, але ми просто не змогли реалізувати свої моменти. У футболі таке трапляється. Ми залишаємося сильними й будемо рухатися вперед. Нам просто забракло одного голу. Якби ми забили, усе могло б змінитися. Але така гра. Ілля Забарний

Нагадаємо, паралельно з матчем проти команди колишнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі відбувалася церемонія вручення Золотого м'яча-2025. Його володарем став нападник ПСЖ Усман Дембеле.

Нагадаємо, 28-річний футболіст став шостим представником Франції, якому підкорилася ця нагорода. До нього її вигравали Раймон Копа, Мішель Платіні (тричі), Жан-Пʼєр Папен, Зінедін Зідан та Карім Бензема. Завдяки успіху Дембеле його країна вийшла на перше місце серед усіх держав за кількістю футболістів, які ставали володарями трофею.

Також Дембеле став володарем Золотого м’яча, потрапивши до списку номінантів уперше у кар’єрі. До нього таке в історії траплялося лише тричі: Стенлі Меттьюз у 1956 році (перше вручення), Ігор Бєланов у 1986-му та Джордж Веа у 1995-му (перша церемонія, у якій могли взяти участь африканські гравці).