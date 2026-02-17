Павло Василенко

Нападник Колоса-2 Данило Колесник опинився в епіцентрі гучного суспільного скандалу. 24-річного футболіста звинувачують у фізичному нападі на працівника ТЦК. Резонансу ситуації додав той факт, що сам гравець оприлюднив відео інциденту у своєму Instagram.

Запис швидко розлетівся соцмережами, однак згодом був видалений, а акаунт футболіста – закритий для перегляду сторонніми користувачами. Попри це, інцидент уже набув широкого розголосу та викликав різку реакцію футбольної спільноти й уболівальників.

Футбольний клуб Колос оперативно відреагував на подію. Керівництво клубу та особисто президент Андрій Засуха публічно вибачилися перед українською громадськістю й військовими за поведінку гравця команди Колоса-2. У заяві наголошується, що клуб категорично засуджує будь-які прояви насильства та протиправних дій, особливо коли йдеться про представників Сил оборони України.

Як наслідок, Колесника було негайно відсторонено від тренувального процесу, а рішенням керівництва він буде звільнений з команди Колос-2.

У клубі також підкреслили, що з перших днів повномасштабної війни Колос системно підтримує українських військових – від фінансової допомоги й передачі техніки до забезпечення житлом військовослужбовців та їхніх родин. Підтримка ЗСУ, наголошують у Ковалівці, залишається незмінним і принциповим пріоритетом клубу.