Колишній футболіст київського Динамо Олександр Алієв різко відреагував на виступ команди у матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги проти Буковини. Столичний клуб несподівано поступився чернівецькій команді з рахунком 0:3.

Своє звернення Алієв опублікував в Instagram. Ексфутболіст зізнався, що після перегляду матчу в нього виникло сильне розчарування грою киян. Він емоційно заявив, що виступ команди був ганебним і викликав бажання зняти напругу алкоголем.

Вийшов з квартири і є бажання напитися, випити пива, після цього п***растичного матчу, який показує Динамо. Мені лише двох людей шкода – Ярмоленка і Буяльського. А ви, футболістики, які там граєте… Один грає не для вболівальників. А для кого ти граєш? Синку, ти, б***ь, ще по м'ячу толком не вдарив, а вже розповідаєш «а ви там граєте».

Ви взагалі розумієте, що творите? Ви що, б***ь, ганьбите київське Динамо, ви що, ганьбите нас? Нас, б***ь, ветеранів Динамо. Ви що, знущаєтесь чи як? Вам настільки пох*ру на цей клуб? Михалич [Ігор Суркіс], так ти розберися, мабуть, із чимось. Це сором н***й, на вас просто неможливо дивитися. Ви – ганьба, б***ь, усього київського Динамо.