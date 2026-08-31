Сергій Разумовський

Керівництво київського Динамо поки не ухвалило та не оголосило рішення щодо посади головного тренера команди Ігоря Костюка. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Після сенсаційної розгромної поразки від Буковини в матчі четвертого туру чемпіонату України з рахунком 0:3 у клубі не озвучили жодних кадрових рішень. Сам Костюк також не повідомив про свою можливу відставку.

За інформацією джерела, радикальні зміни в тренерському штабі можуть відбутися не раніше наступного дня. Наразі головний тренер продовжує залишатися на своїй посаді.

Поразка від Буковини стала для Динамо серйозним ударом. Новачок УПЛ скористався помилками киян і здобув одну з найгучніших перемог у своїй історії. Столична команда не змогла відповісти на пропущені м’ячі та завершила матч без забитих голів.

У цій зустрічі за Динамо дебютував голкіпер Ілля Ольховий. Двадцятитрирічний воротар вийшов на поле після заміни В’ячеслава Суркіса, який припустився кількох серйозних помилок.

На сенсаційну перемогу Буковини також відреагував головний тренер команди Сергій Шищенко. Водночас подробиці його коментаря не наводяться.