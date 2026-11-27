Після паузи Ноттінгем Форест продовжив створювати проблеми обороні суперника. На 51-й хвилині господарі отримали право на пенальті, а Морган Ґіббс-Вайт упевнено виконав одинадцятиметровий удар і подвоїв перевагу своєї команди.

«Лісники» дуже активно розпочали зустріч і вже на п’ятій хвилині відкрили рахунок. Ігор Жезус скористався своєю нагодою в атаці та вразив ворота лондонської команди. Челсі намагався швидко відповісти, однак до перерви гостям не вдалося відновити рівновагу.

Ноттінгем Форест здобув сенсаційну перемогу над Челсі у стартовому матчі 12-го туру англійської Прем’єр-ліги . Поєдинок на стадіоні Сіті Ґраунд завершився з рахунком 3:2 на користь господарів, які зуміли втримати перевагу в напруженій кінцівці.

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Челсі майже одразу скоротив відставання. На 54-й хвилині Емануель Емега, який вийшов на поле після перерви, забив перший м’яч лондонців і повернув своїй команді надію на позитивний результат.

Втім, Ноттінгем Форест не дозволив супернику повністю перехопити ініціативу. На 73-й хвилині Ґіббс-Вайт знову відзначився та оформив дубль. Його результативний удар допоміг господарям відновити перевагу у два м’ячі – 3:1.

Челсі не припинив боротьбу до фінального свистка. На 89-й хвилині Емега забив удруге, однак часу для того, щоб зрівняти рахунок, лондонцям уже не вистачило. У підсумку Ноттінгем Форест зберіг перевагу та здобув важливі три очки.

Для Челсі ця поразка стала третьою поспіль у чемпіонаті Англії. Команда підходила до матчу на восьмому місці, маючи 16 очок після 11 зустрічей. Невдалий результат не змінив її позицію в таблиці, однак лондонці вже провели на один матч більше, ніж більшість конкурентів.

Ноттінгем Форест до початку 12-го туру перебував на 17-й позиції. У активі команди було дев’ять очок після 11 матчів, а від зони вильоту її відділяла лише краща різниця забитих і пропущених м’ячів.

Перемога над Челсі дозволила «лісникам» набрати 12 балів і піднятися на 14-те місце. Таким чином, господарі не лише перервали невдалий відрізок, а й покращили своє становище в боротьбі за збереження прописки в Прем’єр-лізі.

АПЛ, 12-й тур

Ноттінгем Форест – Челсі 3:2

Голи: Жезус, 5, Ґіббс-Вайт, 51 (пен.), 73 – Емега, 54, 89

Ноттінґем Форест: Селс, Жаїр, Міленкович, Мурілло, Муньйос, Макеті (Єйтс, 90+3), Шлаґер (Санґаре, 85), Вільямс, Жезус (Ндой, 72), Ґіббс-Вайт, Делап (Вуд, 84)

Челсі: Мартінес, Ачемпонг (Палестра, 85), Фофана (Колвілл, 56), Кайседо, Чаваррія, Лавія, Гендерсон (Кенда, 85), Нету, Палмер, Роджерс, Велбек (Емега, 46)

Попередження: Делап (80), Санґаре (90+3) – Фофана (49), Гендерсон (61), Нету (71)