Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні зустрічалися двічі. Позаминулого сезону у першому колі розписали безгольову нічию, а у другому ковалівці здолали свого суперника на виїзді з рахунком 2:0 .

Турнірне становище команд: «Лелеки» розташовуються на одинадцятій сходинці, маючи у своєму активі десять очок та матч у запасі. Ковалівці йдуть девʼятими з доробком у пʼятнадцять залікових балів та одразу двома поєдинками у запасі.

Колос вдома здолав Харків з рахунком 2:1 . Матч для ковалівців розпочався геть не за планом, бо вже на 1-й хвилині їм довелося виймати м’яч з сітки власних воріт. Проте зусиллями Ардіта Тахірі дуже швидко вдалося вирівняти цифри на табло. Наприкінці тайму суперник заробив одинадцятиметровий удар, втім Іван Пахолюк парирував пенальті. Загалом саме Пахолюк зробив вагомий внесок у фінальний результат, здійснивши дев’ять сейвів, та заслужено отримав звання найкращого гравця туру. Перемогу на 82-й хвилині для «біло-чорних» вирвав Юрій Климчук після передачі Дениса Ндукве .

Попередній тур: Лівий Берег на виїзді сенсаційно відібрав очки у діючого чемпіона Шахтаря . Спочатку «лелеки» відзначилися на 14-й хвилині, однак гол Іллі Квасниці скасували через фол у початковій фазі атаки. Проте кияни не здалися й уже за п’ять хвилин забили за всіма правилами. Прізвище до протоколу в графу авторів голів записав Назарій Воробчак . Решту ігрового часу підопічні Рябоконя провели здебільшого в обороні. Втримати свої ворота «сухими» вони не зуміли, пропустивши один гол – 1:1 .

На черзі у нас чотирнадцятий ігровий тиждень, і ось що він нам підготував: матч Лівого Берега та Колоса , протистояння Динамо та Чорноморця , дуель Шахтаря та Буковини , а також центральний матч туру між Карпатами та Поліссям , трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках та «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця» . Ну а всі поєдинки вікенду можна традиційно переглянути на UPL TV.

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Субота – 28 листопада

Оболонь – Зоря – 13:00.

Попередній тур: Оболонь на виїзді поступилася в столичному дербі Динамо – 2:4. За перші 24 хвилини вболівальники побачили одразу чотири голи. Авторами всіх забитих м’ячів стали футболісти «біло-синіх», однак один з них вони відправили у власні ворота. Гольове затишшя тривало аж до 56-ї хвилини матчу, коли господарі реалізували пенальті. На це «зелено-білі» відповіли влучним ударом з одинадцяти метрів у виконанні Павла Полегенька під завісу поєдинку.

Зоря на виїзді мінімально поступилася львівським Карпатам – 0:1. Підопічні Віктора Скрипника пропустили єдиний мʼяч у середині першого тайму, на 32-й хвилині, після чого так і не змогли знайти ключі до воріт суперника. Ця невдача поклала край вражаючій 18-матчевій безпрограшній серії луганців проти львівʼян у рамках елітного дивізіону.

Турнірне становище команд: «Пивовари» посідають чотирнадцяту позицію з вісьмома очками та грою в запасі. Луганці після тринадцяти зіграних турів мають у своїй скарбничці вісімнадцять залікових пунктів та перебувають на сьомому місці.

Історія очних зустрічей: В УПЛ провели між собою шість матчів. Тричі сильнішими були луганці, стільки ж разів колективи розходилися «миром». Минулого сезону вдома у луганців голів не забивали, а от матч другого кола на «Оболонь Арені» виявився справжнім гольовим трилером – 3:3.

Динамо – Чорноморець – 13:00.

Попередній тур: Динамо вдома впевнено переграло Оболонь – 4:2. Команда Мацея Кендзьорека відкрила рахунок вже на 3-й хвилині завдяки ефектному голу пʼятою від Томаша Кендзьори, після чого матч на півгодини перервала повітряна тривога. Пауза не збила атакувальний запал «біло-синіх» і на 16-й хвилині свій дебютний гол забив Пʼєр Мунгенге, а ще за пʼять хвилин відзначився Шола Огундана. По перерві пенальті реалізував Микола Шапаренко. Пропущені мʼячі – автогол Олексія Сича та точний удар суперника з пенальті, на переможний підсумок зустрічі для столичного гранду не вплинули.

Чорноморець у дощовій Одесі поступився Епіцентру – 0:1. Долю зустрічі вирішив гол, пропущений «моряками» на 28-й хвилині. Створити бодай щось схоже на гольовий момент біля воріт опонента представники Південної Пальміри не змогли. Вболівальники одеситів геть незадоволені останніми результатами команди Романа Григорчука й протягом матчу скандували: «Перша ліга не за горами».

Турнірне становище команд: «Біло-сині» йдуть третіми, маючи у своєму активі двадцять шість очок та матч у запасі. Одесити з девʼятьма заліковими балами та також грою у запасі розташовуються на дванадцятій сходинці.

Історія очних зустрічей: Одне з класичних протистоянь українського футболу налічує в рамках УПЛ пʼятдесят пʼять матчів. Тридцять девʼять перемог в активі киян, девʼять разів команди розходилися «миром» та сім звитяг на рахунку Чорноморця. Позаминулого сезону в Києві сильнішим було Динамо – 3:1, а в Одесі колективи зіграли внічию – 1:1.

Неділя – 29 листопада

Епіцентр – ЛНЗ – 13:00.

Попередній тур: Епіцентр минулого туру здобув мінімальну гостьову перемогу над Чорноморцем – 1:0. Долю зустрічі вирішив гол Ігоря Кирюханцева на 28-й хвилині. Підопічні Сергія Нагорняка нарешті зуміли перервати свою безвиграшну серію в чемпіонаті, яка тривала вісім поєдинків.

ЛНЗ вдома поділив бали з житомирським Поліссям – 1:1. Черкасці вийшли вперед вже на 6-й хвилині матчу, скориставшись грубою помилкою оборонної ланки житомирян. На старті другої половини гри суперник зумів повернути паритет та і загалом підсів на ворота ЛНЗ. Представники Черкас натиск опонента витримали і заслужено забрали собі один заліковий пункт.

Турнірне становище команд: Колектив з Камʼянця-Подільського замикає першу десятку, маючи у своєму доробку тринадцять залікових пунктів. Черкасці перебувають на шостій сходинці з девʼятнадцятьма очками та матчем у запасі.

Історія очних зустрічей: В УПЛ команди перетиналися двічі. Минулого сезону обидва рази сильнішими виявлялися черкасці. Вдома ЛНЗ переміг з мінімальним рахунком 1:0, а в другому колі на виїзді здолав Епіцентр– 2:0.

Кривбас – Верес – 13:00.

Попередній тур: Кривбас минулого туру вдома так і не зумів дограти поєдинок проти Кудрівки. Криворіжці першими пропустили у дебюті зустрічі, а вже на 32-й хвилині гру довелося призупинити через затяжну повітряну тривогу. Зважаючи на безпекові обставини, матч вирішили перенести на інший день. Тому наразі фіксуємо проміжний рахунок 0:1, а нову дату догравання Дирекція УПЛ визначить додатково.

Верес вдома зазнав прикрої поразки від Буковини– 1:3. Перший тайм залишився за підопічними Олега Шандрука. На 21-й хвилині рівняни повели в рахунку завдяки автоголу голкіпера гостей. Проте по перерві оборона рівненських «вовків» дала тріщину. За чотирнадцять хвилин другого тайму господарі пропустили тричі та зазнали шостої поразки поспіль в УПЛ.

Перенесений матч 6-го туру: У мідвік підопічні Олександра Петраковавдома поступилися Харкову з рахунком 0:2 у перенесеному поєдинку 6-го туру. Для «червоно-білих» усе пішло шкереберть буквально зі стартового свистка. Вже на 30-й секунді мʼяч після удару суперника та рикошету від ноги Володимира Вілівальда опинився у сітці воріт Олександра Кемкіна. Не встигли господарі оговтатися, як на 10-й хвилині пропустили вдруге. А остаточно завдання для криворіжців ускладнилося на 22-й хвилині, коли той-таки Вілівальд зірвав контратаку харківʼян біля власного штрафного й побачив перед собою червоне світло. У меншості переломити хід гри Кривбас не зумів, зазнавши другої поразки під керівництвом Петракова.

Турнірне становище команд: Криворіжці продовжують перебувати на дні турнірної таблиці з сімома балами, проте мають два поєдинки у запасі. Рівняни з доробком у девʼять очок посідають тринадцяту позицію.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні команди провели між собою чотирнадцять поєдинків. Сім перемог на рахунку криворіжців, чотири рази суперники розходилися «миром» та три звитяги в активі Вереса. Минулого сезону в Кривому Розі команди розписали бойову нічию 2:2, коли рівняни відігралися з 0:2, а в другому колі на «Авангарді» Кривбас переміг з рахунком 3:1.

Карпати – Полісся – 18:00.

Попередній тур: Карпати на «Україні» здолали луганську Зорю – 1:0. Долю зустрічі вирішив гол на 32-й хвилині. Роман Вантух виконав навіс з лівого флангу, Амбросій Чачуа головою скинув мʼяч, а Ян Костенко з близької відстані відправив його у сітку. Ця звитяга стала історичною для «левів», адже львівʼяни вперше за тринадцять років та вісімнадцять очних зустрічей зуміли обіграти луганців в УПЛ.

Полісся на виїзді зіграло внічию з черкаським ЛНЗ – 1:1. Пропустивши вже на 6-й хвилині, команда Руслана Ротаня змушена була відіграватися. Відновити паритет вдалося на 56-й хвилині, коли Владислав Велетень шикарним ударом з лінії штрафного майданчика поцілив під стійку. У залишок ігрового часу житомиряни намагалися вирвати собі три залікові бали, однак так і не зуміли цього зробити. «Вовки» перервали свою переможну серію та втратили чудову нагоду скористатися осічкою Шахтаря, аби одноосібно очолити таблицю.

Турнірне становище команд: Львівʼяни з двадцятьма двома балами та грою в запасі замикають топ-5. Житомиряни продовжують переслідувати лідера, посідаючи друге місце з доробком у двадцять девʼять очок та також маючи поєдинок у запасі.

Історія очних зустрічей: Житомиряни залишаються вкрай незручним суперником для львівʼян. На рівні УПЛ Карпати досі не обігрували Полісся. Минулого сезону «вовки» двічі святкували успіх, у Львові вони перемогли з рахунком 2:0, а в другому колі вдома у напруженій перестрілці дотисли «зелено-білих» – 3:2.

Радіотрансляцію матчу між львівськими Карпатами та житомирським Поліссям з коментарем головного редактора XSport та Bet.ua ОлександраСукманського можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у неділю о 18:00.

Понеділок – 30 листопада

Кудрівка – Харків – 13:00.

Попередній тур: Кудрівка минулого туру свій матч у Кривому Розі проти Кривбаса до кінця так і не дограла. Початок зустрічі складався для підопічних Олександра Протченка якнайкраще. Вже на старті поєдинку РодіонПлакса вивів гостей уперед. Проте на 32-й хвилині гру зупинили через повітряну тривогу, після чого зустріч вирішили перенести на іншу дату, яка стане відома трохи згодом.

Харків на виїзді зазнав поразки від ковалівського Колоса – 1:2. Поєдинок розпочався для підопічних Младена Бартуловіча ідеально. Вже на 1-й хвилині Іван Калюжний відкрив рахунок ударом з лінії карного майданчика. Проте за шістнадцять хвилин господарі відновили паритет, а справжнім героєм зустрічі став голкіпер ковалівців, який здійснив девʼять сейвів і парирував пенальті від ПітераІтодо. Розплата за марнотратство настала на 82-й хвилині, коли Колос забив переможний мʼяч і перервав шестиматчеву переможну серію харківʼян в УПЛ.

Перенесений матч 6-го туру: Реабілітуватися за осічку в Ковалівці «багряно-золоті» зуміли вже посеред тижня впевнено перегравши на виїзді Кривбас – 2:0. Харківʼяни знову приголомшили опонента блискавичним стартом. Карлос Парако пʼятою вивів на ударну позицію Іллю Крупського, і після його пострілу на 30-й секунді мʼяч рикошетом від захисника залетів у ворота. На 10-й хвилині Ермір Рашиця подвоїв перевагу гостей. Після того як на 22-й хвилині суперник залишився у меншості, команда Бартуловіча спокійно контролювала хід гри й могла доводити рахунок до розгромного, однак другий гол Рашиці скасували через офсайд.

Турнірне становище команд: Кудрівка знаходиться на передостанній позиції, маючи вісім залікових балів та матч у запасі. «Багряно-золоті» йдуть четвертими з двадцятьма чотирма очками та двома поєдинками в запасі.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні команди перетиналися двічі. Минулого сезону, коли харківʼяни ще виступали під назвою Металіст 1925. У першому колі суперники розійшлися миром – 1:1, а в другому харківʼяни вирвали мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу Крістіана Мба вже у компенсований час.

Шахтар – Буковина – 18:00.

Попередній тур: Шахтар несподівано втратив залікові бали у домашньому матчі проти Лівого Берега. «Гірники» пропустили першими на 19-й хвилині, а декількома хвилинами раніше суперник забив ще раз, однак після втручання системи відеоповторів, той гол було скасовано. Відповідну реакцію на гру Арда Туран продемонстрував у перерві, здійснивши одразу чотири заміни. Свою появу на полі сповна виправдали Педро Енріке та Аліссон, перший асистував, а другий відправив мʼяч у сітку воріт киян. Решту часу донеччани провели у спробах вирвати собі перемогу, проте так і не зуміли цього зробити – 1:1.

Буковина своєю чергою вдома у вольовому стилі перемогла рівненський Верес. На перерву чернівчани пішли мінімально поступаючись у рахунку після автоголу свого голкіпера Германа Пенькова, від якого мʼяч влетів у сітку після того як суперник влучив у стійку. Виправляти становище «буковинці» взялися одразу зі старту другого тайму. На 50-й хвилині Віталій Груша відновив паритет. Далі, якщо говорити боксерською термінологією, то на 62-й хвилині Євген Підлепенець відправив суперника у нокдаун, а на 63-й Данило Кравчук остаточно нокаутував опонента. Констатуємо перемогу з рахунком 3:1 для чернівчан.

Лігочемпіонівське турне Шахтаря: Донеччани провели пʼятий матч основного етапу Ліги чемпіонів. На лондонському «Стемфорд Бридж» підопічні Арди Турана приймали стамбульський Фенербахче. Перша половина зустрічі минула без забитих мʼячів, а Дмитро Різник неодноразово рятував команду, завершивши гру з чотирма сейвами. Кульмінація настала на 56-й хвилині, коли форвард турецького клубу Ведат Мурічі пробив оборону українського гранда та відкрив рахунок. Попри перевагу у володінні мʼячем та спроби врятувати гру наприкінці зустрічі, «гірники» втретє поспіль поступилися в Лізі Чемпіонів з ідентичним рахунком 0:1. Після пʼяти турів у Шахтаря залишається чотири бали та мінімальні шанси потрапити до топ-24. Наступний єврокубковий матч очікує на донеччан 9 грудня на виїзді проти братиславського Слована.

Турнірне становище команд: «Гірники» очолюють турнірну таблицю чемпіонату, маючи у своєму активі тридцять очок. «Жовто-чорні» з шістнадцятьма заліковими пунктами замикають першу вісімку.

Історія очних зустрічей: В рамках найвищого дивізіону України команди зустрічалися чотири рази ще на початку 1990-х років. Тричі сильнішими були донеччани і одного разу поєдинок завершився внічию. На нас очікує перша зустріч колективів в еліті за понад три десятиліття.

Фото: пресслужби ФК «Шахтар», ФК «Динамо», ФК «Епіцентр», ФК «Карпати», ФК «Харків», ФК «Фенербахче».