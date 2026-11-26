Сергій Разумовський

У матчах 5-го туру загального етапу Ліги Європи Сандерленд і Ягеллонія не визначили переможця, зігравши внічию 1:1. В іншому поєдинку Андерлехт на виїзді здолав грецький ОФІ – 3:1.

«Чорні коти» відкрили рахунок уже після перерви. На 47-й хвилині український нападник Сандерленда Тимур Тутєров скористався своєю нагодою та вивів англійську команду вперед.

Втім, перевага Сандерленда протрималася лише кілька хвилин. Уже на 52-й хвилині Ягеллонія відповіла результативною атакою. Камілю Юзвяку вдалося відновити рівновагу, після чого рахунок 1:1 залишився незмінним до фінального свистка.

Тимур Тутєров розпочав зустріч у стартовому складі та провів на полі 77 хвилин. Забитий м’яч став для українця другим у поточному розіграші Ліги Європи та третім за першу команду Сандерленда в цьому сезоні.

Попри результативний удар, виступ Тутєрова не отримав найвищої оцінки серед гравців англійського клубу. За даними FlashScore, його гра була оцінена в 6,8 бала.

Навколо українського футболіста раніше виникали дискусії через інформацію про російські паспорти, які нібито мають сам Тутєров і члени його родини. Нападник та його близькі походять із тимчасово окупованого Криму.

У складі Ягеллонії виступав ще один скандальний українець Тарас Романчук, який свого часу отримав польське громадянство. Приблизно десять років тому півзахисник опинився в центрі скандалу після своїх висловлювань щодо відповідальності України за Волинську трагедію.