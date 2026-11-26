Гол Тутєрова не приніс Сандерленду перемогу в дербі скандальних українців, Сікан не зіграв у переможному матчі Андерлехта
Результати цікавих матчів Ліги Європи для вітчизняного вболівальника
У матчах 5-го туру загального етапу Ліги Європи Сандерленд і Ягеллонія не визначили переможця, зігравши внічию 1:1. В іншому поєдинку Андерлехт на виїзді здолав грецький ОФІ – 3:1.
«Чорні коти» відкрили рахунок уже після перерви. На 47-й хвилині український нападник Сандерленда Тимур Тутєров скористався своєю нагодою та вивів англійську команду вперед.
Втім, перевага Сандерленда протрималася лише кілька хвилин. Уже на 52-й хвилині Ягеллонія відповіла результативною атакою. Камілю Юзвяку вдалося відновити рівновагу, після чого рахунок 1:1 залишився незмінним до фінального свистка.
Тимур Тутєров розпочав зустріч у стартовому складі та провів на полі 77 хвилин. Забитий м’яч став для українця другим у поточному розіграші Ліги Європи та третім за першу команду Сандерленда в цьому сезоні.
Попри результативний удар, виступ Тутєрова не отримав найвищої оцінки серед гравців англійського клубу. За даними FlashScore, його гра була оцінена в 6,8 бала.
Навколо українського футболіста раніше виникали дискусії через інформацію про російські паспорти, які нібито мають сам Тутєров і члени його родини. Нападник та його близькі походять із тимчасово окупованого Криму.
У складі Ягеллонії виступав ще один скандальний українець Тарас Романчук, який свого часу отримав польське громадянство. Приблизно десять років тому півзахисник опинився в центрі скандалу після своїх висловлювань щодо відповідальності України за Волинську трагедію.
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Андерлехт упевнено розпочав виїзний матч проти ОФІ та ще до перерви створив собі комфортну перевагу. На 20-й хвилині рахунок відкрив Тауфік Бентайєб, а на 39-й хвилині Тело Осгор подвоїв перевагу бельгійської команди.
Після перерви грецький клуб отримав шанс повернутися в гру. На 54-й хвилині Таксіархіс Фунтас реалізував пенальті та скоротив відставання ОФІ до одного м’яча.
Господарі намагалися врятувати матч і зрівняти рахунок, однак Андерлехт зумів вистояти під тиском. Уже в компенсований час бельгійці провели результативну атаку: на 95-й хвилині Адріано Бертаччіні забив третій гол гостей і остаточно закріпив їхню перемогу – 3:1.
Український нападник Данило Сікан потрапив до заявки Андерлехта на матч у Греції, але весь поєдинок провів на лаві запасних. Через це форвард не отримав оцінки за виступ.
Після п’яти турів Андерлехт набрав дев’ять очок і перебуває за крок від першої вісімки загальної таблиці. Відставання бельгійського клубу від восьмої позиції становить лише один бал, тому команда зберігає хороші шанси на пряму путівку до наступної стадії.
Сандерленд має вісім очок. Нічия з Ягеллонією дозволила англійцям перервати серію поразок, однак команда вже третій тур поспіль не може перемогти в єврокубку. Наразі Сандерленд розташовується в середині зони стикових матчів плей-оф.
Ліга Європи, загальний етап, 5-й тур
Сандерленд – Ягеллонія 1:1
Голи: Тутєров, 47 – Юзвяк, 52
ОФІ – Андерлехт 1:3
Голи: Фунтас, 54 (пенальті) – Бентайєб, 20, Осгор, 39, Бертаччіні, 90+5
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