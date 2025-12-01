Павло Василенко

Реал Мадрид зумів лише зіграти внічию 1:1 з Жироною, у складі якої виступають українці – вінгер Віктор Циганков, що відзначився гольовим пасом, і форвард Владислав Ванат.

Після матчу головний тренер мадридців Хабі Алонсо пояснив, чому його команда не змогла вирвати перемогу.

Останні тижні в Іспанії зростає напруга навколо наставника Реала. Перемога над Олімпіакосом (4:3) у Лізі чемпіонів дещо заспокоїла ситуацію, проте ненадовго: команда втретє поспіль зіграла внічию в Ла Лізі.

Клубне телебачення мадридців одразу поклало відповідальність за результат на арбітра Рікардо Де Бургоса Бенгоетчеа, який не призначив пенальті після фолу на Родріго. Алонсо, хоч і стримано, але не приховав здивування.

«Я здивований, що VAR не переглянув цей епізод. Це той момент, який міг змінити хід матчу. Повтор я ще не бачив, але мені сказали, що контакт був», – заявив тренер.

Водночас Алонсо не дорікав своїм футболістам – на його думку, команда зіграла достатньо добре, особливо після перерви, щоб претендувати на три очки.

«У другому таймі ми додали, але нам бракувало реалізації. Ми створили три-чотири стовідсоткові моменти. Мали більше домінувати. Потрібно проаналізувати, чому цього не сталося. Але сезон довгий, і турнірна таблиця ще змінюватиметься не раз».

Наразі Реал відстає від Барселони на два бали, а вже в середу на команду чекає непростий виїзд до Атлетіка.

Жирона українців тим часом перебуває на 18-й позиції, маючи 12 очок.