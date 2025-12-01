Павло Василенко

Майбутнє Вінісіуса Жуніора в мадридському Реалі стає дедалі туманнішим. Один із грандів Англійської Прем’єр-ліги – Манчестер Юнайтед – уважно стежить за ситуацією навколо 25-річного бразильця та вже вийшов на контакт з його оточенням.

За даними британських медіа, «червоні дияволи» провели попередні перемовини з представниками футболіста. Офіційної пропозиції поки немає, однак інтерес манкуніанців називають надзвичайно серйозним.

Контракт Вінісіуса з Реалом чинний до літа 2027 року, втім переговори щодо продовження угоди зайшли у глухий кут. Футболіст, за чутками, вимагає близько 30 мільйонів євро чистої зарплатні на рік, і мадридський клуб не поспішає задовольняти ці умови.

Вінісіус виступає за Реал з 2018 року. За цей час він провів 340 матчів, забив 111 голів і віддав 89 асистів.

Transfermarkt оцінює його у 150 мільйонів євро – сума, що здатна перетворити потенційний трансфер на одну з найбільш гучних угод сучасності.