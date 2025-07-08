Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо опинився перед непростим завданням — він має грамотно розподілити велику кількість атакуючих гравців, доступних у складі.

Як повідомляє Bernabéu Digital, Алонсо вже почав приймати нестандартні рішення. Зокрема, він планує використати Ендріка не на звичній позиції в центрі нападу, а посунути його на правий край атаки. Такий крок обумовлений тим, що наставник Реала не збирається сідати на лаву Кіліана Мбаппе, який вважається одним із ключових виконавців команди.

Також стало відомо, що тренер висловив чітку позицію керівництву клубу – він категорично проти продажу чи оренди юного та перспективного Ендріка, оскільки розраховує на його прогрес.

На правому фланзі бразильцю доведеться конкурувати з Браїмом Діасом, Ардою Гюллером і Родріго. При цьому останній, за чутками, може залишити клуб улітку, оскільки незадоволений своїм поточним статусом у команді.

Ліворуч в атаці, як очікується, діятиме Вінісіус Жуніор, а в ролі підміни для Мбаппе в центрі нападу використовуватиметься Гонсало Гарсія. Наразі Реал бере участь у клубному чемпіонаті світу, де 9 липня зіграє у півфіналі проти ПСЖ.

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