Opta спрогнозувала переможця Клубного чемпіонату світу-2025, що проходить у США. Перед стартом плей-оф фаворитом був ПСЖ із шансами 20,6%. Однак перед чвертьфіналами головним претендентом став Челсі завдяки більш зручній сітці турніру, яка дозволяла уникнути зустрічей із сильними суперниками.

Після завершення матчів 1/4 фіналу суперкомп’ютер знову змінив оцінки, назвавши новим фаворитом ПСЖ. Французький клуб отримав 38,88% ймовірності на перемогу – це найвищий показник серед усіх учасників турніру. У Челсі – 34%, у реал 24,63 %, бразильський Флуміненсе має тільки 2,42%.

У півфіналі ПСЖ зустрінеться з Реалом, а Челсі зіграє проти Флуміненсе.