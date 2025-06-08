Пресслужба мадридського Реалу повідомила про травму головного голкіпера команди. Медобстеження виявило у Тібо Куртуа запалення крижово-клубового суглоба, а саме сакроіллеїт.

Через цю проблему бельгієць може пропустити майбутній Клубний чемпіонат світу 2025. У зв'язку із цим головний тренер Хабі Алонсо доручив керівництву терміново знайти заміну.

Головним кандидатом на позицію воротаря став Хоан Гарсія із Еспаньола. Саме він, за інформацією ЗМІ, може зайняти місце у старті на випадок, якщо Куртуа не встигне відновитись до початку турніру, про це повідомило DefensaCentral.

Цього сезону Гарсія провів 38 матчів, у яких пропустив 51 м'яч, при цьому у восьми зустрічах зумів зберегти ворота в недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін та Анатолій Трубін потрапили в п’ятірку найдорожчих голкіперів світу.