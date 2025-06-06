Голкіпер збірної України Андрій Лунін може змінити клубну прописку вже наступного літа, адже основною причиною потенційного відходу залишається нестача ігрової практики.

Як передає Diario Gol, керівництво мадридського Реалу також розглядає можливість продажу воротаря. Під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо ситуація для українця навряд чи зміниться і його гра в основі, як і раніше, буде обмежена переважно матчами Кубка Іспанії.

За підсумками сезону 2024/25 Реал набрав 84 очки та завершив виступ у Ла Лізі на другому місці. Чемпіоном Іспанії стала заклята Барселона.

У поточному розіграші всіх турнірів Лунін відіграв за мадридський клуб 14 зустрічей, у яких пропустив 19 м'ячів та шість разів зберіг ворота у недоторканності. Портал Transfermarkt оцінює 26-річного воротаря 20 мільйонів євро.

Раніше Лунін відреагував на чутки щодо свого рішення залишити Реал.