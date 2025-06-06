Лунін іронічно відреагував на чутки про можливий відхід з Реала
Чітка відповідь Андрія
близько 15 годин тому
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін розповів про своє ставлення до новин навколо власної персони. Його слова наводить «ВЗБІРНА».
Кожні пів року відкривається трансферний ринок і за всіх гравців пишуть по 150 варіантів, що може відбутися. Тому вже навіть не цікаво, - сказав Лунін.
Раніше повідомлялося, що Реал все одно хоче продати Луніна, попри бажання українця залишитися в клубі.
Минулого сезону 26-річний голкіпер провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 19 м'ячів і шість разів відіграв на нуль.
Діючий контракт українця із клубом розрахований до кінця червня 2030 року. За інформацією порталу Transfermarkt, вартість Луніна оцінюється у 20 мільйонів євро.
Манчестер Юнайтед планує переконати Луніна змінити Мадрид на АПЛ.