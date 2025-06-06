Лунін іронічно відреагував на чутки про можливий відхід з Реала

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін розповів про своє ставлення до новин навколо власної персони. Його слова наводить «ВЗБІРНА».

Кожні пів року відкривається трансферний ринок і за всіх гравців пишуть по 150 варіантів, що може відбутися. Тому вже навіть не цікаво, - сказав Лунін.

Раніше повідомлялося, що Реал все одно хоче продати Луніна, попри бажання українця залишитися в клубі.

Минулого сезону 26-річний голкіпер провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 19 м'ячів і шість разів відіграв на нуль.

Діючий контракт українця із клубом розрахований до кінця червня 2030 року. За інформацією порталу Transfermarkt, вартість Луніна оцінюється у 20 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед планує переконати Луніна змінити Мадрид на АПЛ.