Вінгер аматорського Агротеха Олексій Чичиков після перемоги у матчі 1/32 фіналу Кубка України проти Епіцентра (1:1; 7:6 – пен.) розповів, що перед цим команда була задіяна у збиранні кавунів для фірми-спонсора клубу.

«Агротех» – чинний володар Кубка України серед аматорів. Звісно, не хотілося сходити з дистанції вже після першого матчу. Хоча прекрасно усвідомлювали, що кинути виклик «Епіцентру» буде дуже складно. Адже на відміну від подолян, які півтора місяці готувалися до дебюту в УПЛ, ми взагалі не проводили спільних тренувань.

Річ в тому, що в «Агротеху» зібрані футболісти з Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, й зібратися нам дуже проблематично. Тим паче, що практично для всіх моїх одноклубників футбол – це хобі.

Досить сказати, що останній тиждень майже вся команда була задіяна на збиранні кавунів в сільськогосподарській фірмі, яка є спонсором нашого клубу. Не випадково, що в середині другого тайму ми підсіли фізично, й гості перехопили ініціативу. На щастя, вдалося вистояти, й доля протистояння вирішувалася в футбольній лотереї.

Знали, що «Епіцентр» – новачок УПЛ, доволі непогано укомплектований, є легіонери. Подоляни пройшли всі етапи підготовки. Знали, що з нами на вістрі атаки будуть грати новобранці – Андрій Борячук з «Шахтаря» та Владислав Супряга з «Динамо», що в команди відомий наставник – Сергій Нагорняк.

Ми дотримувалися звичної схеми 4–3–3, але Мизенко налаштовував діяти компактно, якомога вище зустрічати гостей, ускладнювати їм контроль м’яча. Вважаю, що ми були більш мотивовані, й це допомагало активніше діяти в перехідній фазі. Створили більше гольових моментів, й один з них мені вдалося реалізувати. Трохи прикро, що невдовзі пропустили. Проте більшого супернику не дозволили.

Допоміг нам кубковий характер, бажання в кожному епізоді діяти через не можу. Пригадується, щось подібне я пережив в 2009 році, коли в складі «Ворскли» став володарем Кубка України. Тоді полтавчани неочікувано в фіналі обіграли «Шахтар», якого всі вважали фаворитом. Ми зараз також пишемо історію з «Агротехом», і хочеться довести, що є ще порох в порохівниці.

Щодо відпрацювання пенальті, є й індивідуальні заняття, і тому хтось при бажанні міг спеціально тренувати пробиття пенальті. І, випереджаючи події, скажу, що в цій футбольній лотереї «Агротех» виглядав впевненіше. Ось чому й став володарем щасливого квитка.

Склалося враження, що клубний бос був упевнений, що ми не підведемо, й про все подбав заздалегідь. Оскільки кортить якомога довше протриматися на кубковій дистанції, то бажано уникнути зустрічі з представниками Першої ліги та УПЛ, - розповів Чичиков в інтерв’ю Sport.ua.