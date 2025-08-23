Навіщо Супряга дебютанту УПЛ? Тренер Епіцентра взяв слово
Багатостраждальний форвард знайшов команду
15 хвилин тому
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Київ
Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував перехід нападника Динамо Владислава Супряги на правах оренди. Його слова наводить Tribuna.
Я переговорив з футболістом, а керівники вирішували все з керівництвом Динамо. Влад виявив бажання, ми знайшли спільну мову. Хлопець зараз в психологічно не найкращому стані, але знаю його ще по роботі в Дніпрі. Можливо, вдасться нам один одному допомогти, - розповів Нагорняк.
Наразі Епіцентр займає передостаннє, 15-е місце в турнірній таблиці УПЛ, не набравши жодного очка в трьох матчах.
У 4 турі УПЛ команда Сергія Нагорняка зіграє на виїзді проти ковалівського Колоса (30 серпня).