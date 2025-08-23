Сергій Стаднюк

Завершилася половина матчів 1/32 фіналу Кубка України.

Полтава на виїзді розгромила аматорський Iron. Єдиний гол господарів забив Надрічний у другому таймі, зрівнявши рахунок. Він залишався таким до 76-ї хвилини, після якої представник УПЛ катком проїхався по супернику, забивши ще чотири м’ячі. Відзначилися за полтавців Марусич, Онищенко (двічі), Підлепич і Плахтир.

Фазенда гідно чинила опір Металургу Запоріжжя, але все ж поступилася з мінімальним рахунком. Долю поєдинку вирішив точний удар Іродовського на 76-й хвилині.

У поєдинку між Олімпією Савинці та Вільхівцями основний час завершився внічию 1:1. Господарі залишилися у меншості через вилучення Руденка. Однак автогол Абрамова зрівняв рахунок після м’яча Шостака. У серії пенальті сильнішою виявилася Олімпія – 3:1.

Денгофф та Прикарпаття подарували справжню драму – матч завершився внічию 2:2, а в серії пенальті команди били навіть воротарі. Миколаюк несподівано відкрив рахунок, а Гуренко зрівняв на останній хвилині. У гостей відзначилися Цюцюра й Барчук, а вирішальна серія закінчилася на користь аматорів – 11:10.

Агротех і Епіцентр також розійшлися миром, і долю протистояння вирішила чергова серія 11-метрових. У складі господарів забив Чичиков, а за гостей відзначився Миронюк, а під час гри дебютував орендований у Динамо нападник Владислав Супряга. У підсумку несподівану перемогу над новачком УПЛ з рахунком 1:1 (7:6) здобув аматорський Агротех.

Головна сенсація сталася в Одесі, де першоліговий Чорноморець здолав Зорю з УПЛ. Господарі відкрили рахунок завдяки голу Лопирьонка, а після відповіді Будківського вирішальний м’яч забив Хобленко, подарувавши команді з другого дивізіону гучну перемогу.

Полтава, Металург, Олімпія, Денгофф, Агротех і Чорноморець вийшли до 1/16 фіналу Кубка України та дізнаються своїх суперникі після жеребкування.

Кубок України, 1/32 фіналу

Iron – Полтава 1:5

Голи: Надрічний, 62 – Марусич, 31, Онищенко, 76, 88, Підлепич, 81, Плахтир, 83

Фазенда – Металург Запоріжжя 0:1

Гол: Іродовський, 76

Олімпія Савинці – Вільхівці 1:1 (3:1 – пен.)

Голи: Абрамов, 58 (автогол) – Шостак, 28

Вилучення: Руденко, 45 (Олімпія, друга ЖК)

Денгофф – Прикарпаття 2:2 (11:10 – пен.)

Голи: Миколаюк, 13, Гуренко, 90+4 – Цюцюра, 73, Барчук, 79

Агротех – Епіцентр 1:1 (7:6 – пен.)

Голи: Чичиков, 65 – Миронюк, 83

Чорноморець – Зоря 2:1

Голи: Лопирьонок, 11, Хобленко, 77 – Будківський, 51

Чорноморець: Ющишин, Ракицький, Кратов, В. Єрмаков (Скляр, 67), Райс (Скиба, 85), Осман, Пшеничнюк (Рязанцев, 46), Робакідзе (Романюк, 46), Лопирьонок, Хобленко, К. Попов (М. Когут, 62)

Зоря: Турбаєвський, Вантух (Жуніор Рейс, 69), Янич (Ескінья, 58), Джордан, Пердута, Мічин, Попара (Дришлюк, 69), Руан, Маткевич (Анджушич, 58), Будківський (Саленко, 78), Слесар