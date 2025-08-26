Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки матчу 2 туру АПЛ проти Фулгема (1:1). Його слова наводить ВВС.

Ми забили гол, а потім забули, як грати. Ми дуже сильно хочемо перемогти, і це хороше відчуття. Ми забили, і всі на полі подумали: «А тепер давайте втримаємо перевагу і переможемо». Але я вважаю, що в такі моменти ми повинні починати тиснути ще сильніше.

Ми намагалися пресингувати максимально високо, і через це залишалися вільні зони.

Нам треба сильно вирости. Але для мене найважливіше те, що протягом тижня футболісти тренувалися дуже старанно і сьогодні дуже старанно грали. Ми станемо сильнішими», - сказав Аморім.