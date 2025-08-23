Сергій Стаднюк

Житомирське Полісся зазнало кадрової втрати – універсал Борис Крушинський вибув орієнтовно на місяць. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Поглиблене медичне обстеження показало надрив м’яза задньої поверхні стегна у 23-річного півзахисника. За прогнозами лікарів, футболіст зможе повернутися до повноцінних тренувань приблизно через чотири тижні.

Нагадаємо, через цю травму він пропустив перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Фіорентини (0:3). Пошкодження було виявлене ще на передматчевому тренуванні. Головному тренеру Руслану Ротаню довалося довірити місце у старті 21-річному Сергію Корнійчуку.

За свою кар’єру Крушинський провів 72 матчі за Полісся. У них гравцеві вдалося відзначитися сімома голами та трьома результативними передачами.

Скандал у Лізі конференцій! Арбітр, що працював на росії, не призначив пенальті на користь Полісся. Відео