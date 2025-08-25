Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки матчу 2 туру АПЛ проти Тоттенгема (0:2). Його слова наводить пресслужба клубу.

У матчі з Тоттенхемом цього сезону було багато виходів з оборони через пас і персональну опіку, як і в матчах з Брентфордом у минулому.

Потрібно грати по-іншому. Ми говорили про це. Ми недопрацьовуємо в простих ситуаціях. Я не просив гравців робити щось виняткове. Під тиском ми помилялися в простих ситуаціях, але створили достатньо моментів. Таке трапляється, це футбол.

Це лише другий тур. Після Вулв всі говорили, що все в порядку, але я сказав, що це лише одна гра, і багато чого ще належить зробити.

Я знаю, як ми працюємо і що роблять гравці. Є багато хорошого, але ми повинні вдосконалюватися. Крок за кроком ми будемо вдосконалюватися і встановлювати більше зв'язків, - сказав Гвардіола.