Павло Василенко

Давіде Анчелотті є одним із головних кандидатів на тренерську посаду італійського клубу Піза. За даними La Gazzetta dello Sport, майбутнє нинішнього наставника Альберто Джилардіно залишається невизначеним.

36-річний Анчелотті вперше розглядається на позицію головного тренера в європейському клубі, проте його досвід поки обмежується п’ятьма місяцями на чолі бразильського Ботафого. Водночас команда Серії А Піза зараз посідає 19-е місце в турнірній таблиці.

Давіде працював зі своїм батьком, легендарним Карло Анчелотті, у низці європейських клубів, включаючи Баварію, Наполі, Евертон та Реал Мадрид, а також входить до тренерської команди батька у збірній Бразилії.