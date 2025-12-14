Бразильська футбольна конфедерація має намір продовжити співпрацю з головним тренером збірної Карло Анчелотті, повідомляє Globo.

За даними джерела, керівництво вже розпочало переговори з 66-річним італійцем про продовження контракту до літа 2030 року. У Бразилії впевнені, що Анчелотті значно зміцнив команду, повернув її на шлях стабільного розвитку та підняв очікування від виступу на майбутньому чемпіонаті світу.

Карло очолив збірну у травні 2025 року. Згідно з поточним контрактом, тренер отримує близько 10 мільйонів євро на рік, що робить його найоплачуванішим наставником серед національних команд, а також передбачено бонус у 5 мільйонів євро у разі перемоги на ЧС-2026.

На чемпіонаті світу 2026 року Бразилія зіграє у групі з Марокко, Гаїті та Шотландією. Раніше Анчелотті зробив чітку заяву щодо повернення Неймара у збірну Бразилії.