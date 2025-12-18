В Бразилії повідомили про звільнення Анчелотті
Власнику Ботафогу увірвався терпець
близько 1 години тому
Ексчемпіон Бразилії Ботафогу оголосив про завершення співпраці з італійським фахівцем Давіде Анчелотті, повідомляє офіційний сайт клубу.
Члени тренерського штабу Лука Гуерра, Луїс Тевенет і Ендрю Манган також залишають клуб.
Рішення було прийнято після зустрічей 17 грудня. Новий тренерський склад буде оголошено найближчим часом.
Робота в Бразилії стала першим самостійним досвідом для сина культового італійського наставника Карло Анчелотті, який нині очолює збірну Бразилії. На чолі клубу з Ріо-де-Жанейро фахівець провів 33 матчі: 15 перемог, 10 нічиїх, 8 поразок.
Паралельно Давіде є членом тренерського штабу «селесао».
Збірна Бразилії планує продовжити контракт з Карло Анчелотті.
