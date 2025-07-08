Анчелотті очолив відому бразильську команду
Італійський фахівець працюватиме у Бразилії
близько 1 години тому
Давіде Анчелотті розпочинає незалежну тренерську кар'єру. Італійський тренер очолив Ботафого.
В останні роки ми звикли бачити Давида Анчелотті поряд з його батьком Карло. Він був його помічником з 2012 року. Вони працювали разом у Баварії, Наполі, Евертоні, Реалі та, зовсім недавно, деякий час у збірній Бразилії.
Тепер молодший Анчелотті піде своїм шляхом. Він обрав незвичайне місце для початку своєї незалежної тренерської кар'єри. Можна було очікувати, що він віддасть перевагу спробувати свої сили в Європі. Його навіть розглядали у Рейнджерс.
Проте все склалося інакше. Анчелотті став тренером Ботафого, з яким підписав контракт до кінця 2026 року.
В останні роки Ботафого мав багато тренерів. Давид Анчелотті стане їх сьомим наставником з кінця 2021 року. Лише один протримався на цій посаді понад рік – екстренер донецького Шахтаря Луїш Каштру.
Нині Ботафого посідає восьме місце у бразильській лізі. У суботу їхнім суперником буде Васко да Гама.
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