Анчелотті дебютував із нічиєї: реакція тренера на 0:0 у матчі Еквадору та Бразилії

У ніч на 6 червня у рамках 15-го туру відбору чемпіонату світу-2026 у Південній Америці збірна Бразилії на виїзді зіграла внічию з Еквадором — 0:0. Цей матч став дебютним для Карло Анчелотті на посаді головного тренера бразильської національної команди.

Після гри італійський фахівець прокоментував результат та гру своїх підопічних, його слова наводить Ge Globo:

Це був дуже хороший матч у захисному плані, я побачив команду впевненішою з м’ячем, з трохи плавнішою грою. У підсумку це була хороша нічия, і ми залишаємо поле задоволеними, з упевненістю перед наступним матчем

Зараз збірна Бразилії посідає четверте місце в турнірній таблиці південноамериканської кваліфікації з 22 очками. Еквадор йде другим, маючи 24 бали після 15 турів.

У наступному турі, що відбудеться 11 червня, бразильці зустрінуться зі збірною Парагваю, а Еквадору належить зіграти проти Перу.